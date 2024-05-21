Представлен созданный нейросетью рейтинг ИИ за 2023 год

билайн Big Data & AI* и Brand Analytics представили составленный нейросетью рейтинг компаний, институтов и регионов, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ) в России.

Нейросеть была обучена на данных из открытых источников. Основой при формировании датасета для расчета представленного рейтинга стали новости в СМИ и Telegram-каналах за 2023 год. Всего было проанализировано более 7 млрд публичных русскоязычных сообщений в Telegram и более 130 млн русскоязычных публикаций в СМИ, среди которых было выявлено около 2 млн сообщений и публикаций, в которых затрагивалась тематика ИИ. После удаления идентичных и похожих публикаций, освещающих одно и тоже событие, осталось почти 823 тыс. новостей за 2023 год по тематике ИИ.

Всего в рейтинге 12 номинаций:

1. «Вклад в подготовку кадров».

2. «Вклад в развитие ИИ в России».

3. «Инвестиционная открытость».

4. «Вклад региона в развитие ИИ».

5. «Социальный ИИ».

6. «Присутствие в инфополе».

7. «Профильные Telegram-каналы. Освещение темы ИИ».

8. «СМИ. Освещение темы ИИ».

9. «Ритейл. Вклад в развитие ИИ».

10. «Банки. Вклад в развитие ИИ».

11. «Вузы. Вклад в развитие ИИ».

12. «Промышленность. Вклад в развитие ИИ».



Результаты рейтинга прокомментировали генеральный директор Института AIRI, профессор Сколтеха, доктор физико-математических наук, профессор РАН Иван Оселедец, руководитель команды машинного обучения Mail.ru, VK Дмитрий Парпулов, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павел Ципорин и директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарьян.

В этом году билайн бизнес объявил победителей рейтинга на собственной премии «AI Awards: создатели будущего»**. Лидерами, по мнению «нейросетевого» жюри, стали следующие компании в номинациях:

«Инвестиционная открытость» — Сбер,

«Вклад в развитие ИИ в России» — ИТЦ «Сколково»,

«Вклад в подготовку кадров» — «Яндекс»,

«Присутствие в инфополе» — Сбер,

«Социальный искусственный интеллект» — VK,

«СМИ. Освещение темы ИИ» — ТАСС,

«Профильные ТГ-каналы. Освещение темы ИИ» — «Эксплойт»

«Вклад региона в развитие ИИ» — Москва, а также специальным призом удостоен Камчатский край.

В индустриальных номинациях:

«Ритейл. Вклад в развитие ИИ» — Ozon,

«Банки. Вклад в развитие ИИ» — Сбер,

«Вузы. Вклад в развитие ИИ» — НИУ ВШЭ,

«Промышленность. Вклад в развитие ИИ» — «Росатом».

Подробно со всеми номинациями и представленными в них компаниями можно ознакомиться на сайте проекта https://beelinenow.ru/ratingai/2023/?erid=2VSb5yd6Cwr . Там же можно изучить методику обучения алгоритма ИИ, который впоследствии собрал данный рейтинг. Публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо компаний, услуг или регионов.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна:

«В прошлом году наша команда Big Data & AI соединила интеллект машины и человека, чтобы создать нейросетевое жюри, которое составит рейтинг ИИ “о самом себе”. Мы получили много обратной связи от игроков рынка, увидели неподдельный интерес к методологии. Аудитория СМИ тогда достигла 100 млн человек, а в Telegram-каналах было более миллиона просмотров. Рейтинг этого года, несмотря на внешнюю похожесть с предыдущим, значительно обновлен: добавлены номинации, расширен список компаний, в том числе из промышленной отрасли, заменен ряд алгоритмов (например, отнесения текстов к номинациям), и еще добавлено несколько новинок под “капотом”. За год количество новостей по теме ИИ выросло почти в два раза и достигло почти 2 млн. Это значит, что бизнес осознает важность трансляции своих достижений обществу, а наш рейтинг, по моему мнению, мог стать толчком для еще большего освещения пользы ИИ в СМИ».

Наталья Соколова, управляющий партнер Brand Analytics:

«Brand Analytics в проекте Рейтинга ИИ выступил в двух ипостасях – стал поставщиком данных для расчета номинаций, а две из них методически сформировал и рассчитал. Данные, имеющие отношение к тематике ИИ, включали публикации в СМИ и в Telegram в 2023 году. Для выявления тематических публикаций была обучена модель машинного обучения (ML-модель), способная классифицировать огромные потоки сообщений. Точность определения тематики ИИ составила 98%. Brand Analytics рассчитал для Рейтинга ИИ две номинации: “СМИ. Освещение темы ИИ” и “Профильные Telegram -каналы. Освещение темы ИИ”. Рейтинг СМИ учитывал число ссылок на публикации источника об ИИ в соцмедиа. А рейтинг Telegram – число просмотров материалов об ИИ в Telegram -канале».



*Подразделение ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн), которое занимается продуктами на основе больших данных и искусственного интеллекта

**«Награда в сфере ИИ: создатели будущего»