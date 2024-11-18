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Представительница Дании одержала победу в конкурсе "Мисс Вселенная"

На недавнем финале конкурса "Мисс Вселенная", п...

dailysabah.com

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На недавнем финале конкурса "Мисс Вселенная", прошедшем в Мехико, 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг из города Данстал, Дания, стала победительницей. Молодая танцовщица и предпринимательница, планирующая карьеру в юриспруденции, вошла в историю как первая датчанка, завоевавшая этот престижный титул.

Интенсивный финал с международным участием

В финальном состязании Виктория опередила сильных соперниц из разных уголков мира Нигерию, Мексику, Таиланд и Венесуэлу. Особое внимание привлекла Илеана Маркес, ставшая первой участницей в истории конкурса, пробившейся в топ-5 как мать.

Нововведения и исторические моменты

В этом году было внесено некоторое изменение в организацию конкурса "Мисс Вселенная", правила чуть пересмотрели. Теперь участие в конкурсе могли принимать и женщины старше 28 лет. Ранее такой возрастной порог считался непозволительным. Благодаря этому участие в большом финале смогла принять 40-летняя Беатрис. Это можно назвать действительно историческим моментов для всего конкурса.

Дебюты и возвращения на международной арене

Помимо того, в этом году было и еще одно нововведение: в конкурсе впервые за все время принимали участие девушки из таких государств как Эритрея, Белоруссия, а также ОАЭ. И Куба также вернулась к участию в "Мисс Вселенной", впервые с 1967 года. Валентина Алексеева из России смогла достичь впечатляющего результата, выйдя в топ-12.

Значение победы для Виктории Кьер Тейлвиг

Победа на таком значимом международном уровне не только подтверждает талант и уникальность Виктории Кьер Тейлвиг, но и открывает перед ней новые горизонты в модельной индустрии и за ее пределами. Этот успех также станет вдохновением для молодых женщин по всему миру, стремящихся к реализации своих мечт и амбиций, пишет interfax.ru.

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