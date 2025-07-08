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Представители АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам корпоративного учебного заведения

Представители АО «Транснефть - Прикамье» принял...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Представители АО «Транснефть - Прикамье» приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Канашского транспортно-энергетического техникума (КанТЭТ) – одного из корпоративных образовательных центров компании.

Документ об окончании техникума получил 471 выпускник. В их числе – 47 студентов целевого набора, обучившихся основным профессиям трубопроводного транспорта нефти: оператор нефтепереработки, мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), которые будут направлены для трудоустройства в организации системы «Транснефть».

Участниками церемонии вручения дипломов стали заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Транснефть – Прикамье» Иван Павлов и начальник отдела кадров предприятия Алексей Соснин. Иван Николаевич поздравил дипломантов с завершением обучения, пожелал уверенности, веры в себя, успешного старта в профессии, крепкого здоровья и больших успехов.

Справочно:
КанТЭТ является одним из сильнейших средних специальных учебных заведений России в своем сегменте. Многопрофильное учебное заведение обладает статусом корпоративной образовательной организации ПАО «Транснефть».
КанТЭТ готовит квалифицированных рабочих и служащих по 9 программам, специалистов среднего звена - по 6 направлениям, а также реализует свыше 140 программ профессионального обучения. В числе контрагентов техникума – свыше 25 организаций системы «Транснефть» и сервисных организаций.

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