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Представители АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в ярмарке вакансий в г. Уфе

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Представители АО «Транснефть – Прикамье» провели ряд встреч и мероприятий в рамках ярмарки вакансий, состоявшейся в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) в г. Уфе. В мероприятии приняли участие выпускники и студенты старших курсов, представители кадровых служб региональных, российских и международных компаний.

Ярмарка вакансий - эффективная платформа для общения студентов с потенциальным работодателем – представителем одной из ведущих отраслей страны. Молодые люди смогли напрямую задать вопросы о кадровой и социальной политике трубопроводного предприятия, а также условиях прохождения на нем производственной и преддипломных практик.

Заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам АО «Транснефть – Прикамье» Иван Павлов совместно с начальниками отделов кадров аппарата управления и РНУ провел встречу со студентами УГНТУ целевого набора. Ее участники в формате диалога обсудили обучение студентов и перспективы будущего трудоустройства в АО «Транснефть – Прикамье».

АО «Транснефть – Прикамье» сотрудничает с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом с 2009 года. Студенты, обучающиеся в УГНТУ по направлению от предприятия, регулярно проходят практику на объектах акционерного общества.

Ежегодное участие в ярмарке вакансий УГНТУ является неотъемлемой частью системной работы предприятия в области профессиональной ориентации и формирования кадрового резерва.

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