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Представители АО «Транснефть – Прикамье» - победители республиканского конкурса по охране труда

Работники АО «Транснефть – Прикамье» одержали п...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Работники АО «Транснефть – Прикамье» одержали победы на первом этапе XVI Республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда-2024».

Конкурсанты состязались на знание правил по охране труда в рамках эксклюзивных вебинаров и викторин на тему «Правила применения и использования средств индивидуальной защиты в зависимости от условий работы».

По итогам конкурсной программы обладателем диплома I степени стал ведущий специалист по охране труда Альметьевского РНУ Рузиль Хурматуллин. II место заняли представители Альметьевского РНУ Роберт Гарифуллин и Ильмир Ашрапов. Диплом III степени вручен Альбине Шайхутдиновой из Казанского РНУ.

«Участие в конкурсах стимулирует желание актуализировать свои знания и умения, а также получать новую информацию. Победы - результат ежедневной работы, изучения и применения нового законодательства в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты», - отметил Рузиль Хурматуллин.

Справочно:
Республиканский конкурс с целью повышения эффективности и качества работы по созданию на предприятиях безопасных условий труда проводится Межрегиональной ассоциацией охраны труда при поддержке Общественной палаты Республики Татарстан ежегодно. Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Прикамье». Предприятие эффективно реализует профилактические мероприятия по недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывно повышает степень автоматизации и механизации технологических процессов, поддерживает высокий уровень знаний работников в области охраны труда. Представители предприятия постоянно подтверждают высокий уровень знаний в данных областях, регулярно становясь победителями тематических конкурсов различного уровня.

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