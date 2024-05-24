Предприниматели рассказали, каким специалистам помогут копить вдолгую

Почти половина работодателей готова софинансировать программы долгосрочных сбережений своих сотрудников

СберНПФ и сервисы Работа.ру выяснили, знают ли российские компании о программе долгосрочных сбережений (ПДС) и готовы ли пополнять личные счета своих сотрудников по ней. Исследование проводилось накануне Investfunds Forum XV. Оказалось, что 23% опрошенных работодателей слышали о программе, 10% уже имеют полное представление о ПДС, а 67% пока не знают о ней. При этом почти половина готова помогать сотрудникам копить вдолгую.

Почти четверть опрошенных работодателей (24%) рассматривают возможность пополнять личные счета своих сотрудников по ПДС. В большинстве случаев на это готовы пойти микрокомпании (63%). О таком намерении чаще всего заявляли респонденты из сфер производства и агропрома (29%), строительства (20%), медицины и ветеринарии (24%).

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«46% работодателей могли бы софинансировать счета сотрудников в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Из них 24% пока присматриваются к инструменту, а 22% готовы использовать его при наличии налоговых льгот. Запрос на стимулы к участию чаще озвучивали представители крупного бизнеса (37%), прежде всего, из сфер строительства (60%), IT и телекома (40%), медицины и ветеринарии (22%). Пока компании не могут помогать своим сотрудникам формировать долгосрочные сбережения. Хотя многие представители бизнеса в этом заинтересованы, ведь ПДС по сравнению с альтернативами более гибкая и доступная. Чтобы работодатели могли софинансировать ПДС-счета своих сотрудников, необходимо определить механику процедуры и предусмотреть налоговые льготы. В условиях кадрового дефицита ПДС могла бы стать для компаний эффективным инструментом мотивации и удержания персонала».

5% респондентов не готовы пополнять счета сотрудников, так как у них уже есть собственная корпоративная пенсионная программа.

24% респондентов предложат софинансирование только самым ценным специалистам. По 23% планируют участвовать в долгосрочных сбережениях сотрудников, которые проработали в компании не менее 3–5 и 6–9 лет соответственно. Ещё 18% согласны поощрить работников со стажем свыше 10 лет. А вот 12% респондентов готовы софинансировать счета абсолютно всех своих сотрудников, независимо от стажа работы в компании.

Опрос проводился в мае 2024 года по всей стране. В исследовании приняли участие свыше 400 руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов.