Предпенсионеры сияют от счастья: пенсионный возраст снизят на 5 лет

Переходный период в рамках пенсионной реформы в стране продолжается и должен завершиться только к 2028 году. Именно с этого времени россиянки будут выходить на отдых с 60 лет, а россияне - с 65.

Однако начать получать пенсию лет на 5 ранее вполне возможно, если участвовать в социально ориентированной программе накопительной пенсии.

Получать средства из накопительной пенсии можно с 55 и 60 лет.

Чтобы иметь такую возможность, предпенсионер должен оформить договор с негосударственным ПФ.

Эксперты рекомендуют выбирать крупные банки, где все программы защищены страхованием и деньги ни при каких форс-мажорах потеряны не будут.