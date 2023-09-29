Праздничные выходные отменены: Роструд огорошил россиян внезапным решением

В Роструде разъяснили, могут ли начальники вызывать сотрудников на работу в праздничные выходные, и ответ ведомства может расстроить кого угодно.

Оказывается, в трудовом законодательстве в России нет четкого прописанного запрета на работу в выходной, а потому в случае производственной неотложной необходимости начальник может лишить сотрудников выходных и попросить их потрудиться.

Правда, есть несколько нюансов. Необходимость действительно должна быть, с сотрудников берут письменное согласие, а им работодатель обязуется оплатить такие часы работы по двойной ставке.