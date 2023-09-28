Праздничные выходные отменяются: Роструд огорошил россиян внезапным решением

Россияне оказались разочарованы решение Роструда относительно выходных. Вопрос стоял так - может ли работодатель вызвать сотрудников в выходной?

В Роструде объяснили, что в трудовом законодательстве нет запрета на привлечение к работе по выходным, а потому работодатель вправе вызвать коллектив работать в выходной, если есть неотложная необходимость.

Но есть два "но": сотрудник должен дать свое письменное согласие на работу в выходной, а работодатель должен оплатить эту работу в двойном размере.