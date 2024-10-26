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Праздничные дни меняют из-за ситуации в стране: новогодние каникулы 2024-2025 никогда не будут такими, как раньше

В Министерстве труда представители ведомства за...

igrosam.ru

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В Министерстве труда представители ведомства заявили, что в праздниках по России в 2025 году ожидаются некоторые изменения. Ключевая цель всех изменений - улучшить условия отдыха, а также увеличить возможную производительность труда граждан России. Ожно из основныхи изменений - увеличение длительности новогодних каникулы.

Соглсно инициативе, которая была озвучена в этом году, в 2025 году россияне смогут отдохнуть с 29 декабря и по 8 января. Эксперты считают, что такое изменение позволит улучшить работоспособность граждан после того, как они отдохнуть на продолжительных выходных.

Изменится и расписание майских праздников. Отныне они будут разделяться на два периода. Сначала россияне уйдут отдыхать в даты с 1 по 4 мая, а затем - с 8 по 11.

В 2025 году станет официальным выходным 31 декабря, чтобы все могли подготовиться к главному празднику - Новому году, провести его с семьей, собраться на торжество без спешки.

Полный список праздников на следующий год включат в себя Новый год, в который будут отдыхать до 8 января, традиционные праздники, которые отметят с 22 по 23 февраля и с 8 по 9 марта. После, как говорилось выше, дважды будем отдыхать на майские праздники, а затем целых три дня, с 12 по 15 июня, на День России. Последний праздник, который мы отметим перед Новым годом, станет День народного единства,- 2-4 ноября.

Представители министерства считают, что, если таким образом поменять расписание праздничных дней, то это очень положительно повлияет на самочувствие граждан, их продуктивность. Чем дольше будут идти выходные, и чем раньше о них станет известно, тем качественнее можно будет распланировать свой отдых. Все это поспособствует улучшению здоровья и увеличению качества жизни. Эта реформа является частью широкомасштабной государственной стратегии по оптимизации условий труда и отдыха для всех категорий населения России.

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