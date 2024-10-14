Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Праздничные дни изменили из-за ситуации в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

Министерство труда России анонсировало значител...

laminarts.ru

Подписаться в Telegram

Министерство труда России анонсировало значительные изменения в расписании праздничных и выходных дней, начиная с 2025 года. Целью этих изменений является улучшение качества отдыха граждан и увеличение их работоспособности. Одним из самых значительных нововведений станет продление новогодних каникул.

Продолжительные новогодние каникулы

С 2025 года россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января. Это решение призвано дать больше времени для отдыха в кругу семьи, возможности полноценно встретить Новый год и восстановить силы перед началом нового рабочего года. Инициаторы реформы уверены, что такой подход поможет повысить производительность труда после праздников.

Изменения в майских праздниках

Майские праздники теперь будут отмечаться в два этапа: первый период пройдет с 1 по 4 мая, а второй — с 8 по 11 мая. Такое разделение даст возможность отдельно отметить День труда и День Победы, обеспечив достаточно времени для празднования каждого из событий.

Новый выходной — 31 декабря

Введение 31 декабря в список официальных выходных является одной из новаций, которая направлена на создание более удобных условий для подготовки к Новому году. Это позволит россиянам не спеша провести последний день года в кругу близких.

Календарь выходных дней на 2025 год:

  • 1-7 января: Новогодние каникулы.
  • 22-23 февраля: День защитника Отечества.
  • 8-9 марта: Международный женский день.
  • 1-4 мая и 8-11 мая: Майские праздники.
  • 12-15 июня: День России.
  • 2-4 ноября: День народного единства.
  • 31 декабря: Канун Нового года.

Прогнозы и ожидания от нововведений

Эти изменения, по мнению Министерства труда, не только улучшат условия отдыха, но и повысят общую эффективность трудовой деятельности, а также способствуют укреплению здоровья нации. Реформа расписания праздников и выходных является частью более широкой стратегии по повышению благополучия граждан России.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

Интересное в Казани

21 час назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

сетка нержавеющая защитная от тараканов

Новости Татарстана

12 часов назад

На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

Важное в РТ

2 дня назад

Татарстанцы отдыхают от мессенджеров в Сочи

изготовление фигур из гипса в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Казани появится новый музыкальный фонтан на озере Кабан

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с двумя автобусами в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Новости Казани

21 час назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»
Лонгриды
21 час назад

Актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич: «Моим наставником я считаю свою маму»

13 октября в 19:00 на канале ТВ-3 состоится пре...

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане простились 50-летним Айратом Асгатзяновым, который погиб в ходе СВО

Интересное в Казани

день назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 

Новости Татарстана

13 часов назад

В пяти районах Татарстана до конца 2024 года появятся центры настольного тенниса

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане для пяти районов купят тракторы почти на 22 миллиона рублей
Полиция в Казани задержала мужчину после стрель...
Новости Казани
час назад

Полиция в Казани задержала мужчину после стрельбы в баре

Новости Татарстана

15 часов назад

Житель Татарстана узнал о редком заболевание благодаря падению с высоты

Новости Татарстана

15 часов назад

В Апастовском районе отремонтировали дом культуры и 9 ФАПов в рамках нацпроекта

Новости Татарстана

16 часов назад

Прокуратура внесла представление главе Козьмодемьянска за нарушение законодательства о благоустройстве
Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на л...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать