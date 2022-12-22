Правнук Иосифа Сталина Бенсаад обратился к президенту Путину с личной просьбой

Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой реабилитировать вождя СССР Иосифа Сталина. Он планирует передать открытое письмо в администрацию президента, сообщает News.ru.

По мнению правнука вождя, после смерти его прадеда была развернута настоящая информационная война — "расчеловечивание", создание образа "кровавого диктатора".

В обращении Бенсаад отмечает, что организатором посмертной травли его родственника был Никита Хрущев - человек, который отдал Украине Крым и амнистировал бандеровцев.

