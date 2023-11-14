Правительство РФ все решило: утвержден предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год

Российское правительство утвердило предельный рост тарифов на ЖКУ в 2024 - 2028 годах по регионам.

Средний индекс по стране со второго полугодия 2024 года будет варьироваться. В Москве, например, он составит 11%, в Петербурге - 9,8%, в Омске - 14%, в Хакасии - 4%.

Также утведили предельные отклонения от среднего по регионам.

На период с 2025 по 2028 год они зафиксированы в диапазоне от нуля до 2,1% в зависимости от субъекта РФ. Они помогут защитить россиян от неправомерного повышения тарифов.