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"Позвольте вас проводить!": российский Су-35 "галантно" сопроводил два американских бомбардировщика, которые летели к России

Минобороны сообщило о двух летевших к РФ бомбардировщиках США
"Позвольте вас проводить!": российский Су-35 "галантно" сопроводил два американских бомбардировщика, которые летели к России

Фото: открытые источники

Над Балтикой обнаружили два бомбардировщика B-52H ВВС США, которые летели в направлении границ РФ, для их сопровождения был поднят истребитель Су-35, проинформировали в Министерстве обороны.

"После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования", — говорится в заявлении.

За последние недели американские стратегические бомбардировщики уже совершили несколько полетов над международными водами Балтики. Полеты B-52 фиксировались сервисами трекинга самолетов, такими как Flightradar.

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