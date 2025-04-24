Позорище Краснодарского края: черноморские курорты, которые будут избегать в летний сезон — 2025
kp.ru
Каждое лето Краснодарский край привлекает миллионы туристов со всей страны, обещая теплое море, чистые пляжи и ласковое солнце.
Но не все курорты региона могут похвастаться идеальными условиями для отдыха. Некоторые места имеют свои особенности, которые могут омрачить отпуск. Рассмотрим, какие локации в этом году лучше обходить стороной.
1. Анапа: проблемы с экологией
Анапа — популярное направление среди туристов, но оно не для всех. Мелкое море и обилие медуз в летние месяцы не всегда позволяют насладиться полноценным отдыхом. Кроме того, постоянно цветущие водоросли источают неприятный запах и затрудняют купание.
Особенно непопулярной стала Анапа после зимней аварии в Керченском проливе, когда в море попало большое количество мазута. Несмотря на усилия властей и волонтёров по очистке воды, многие туристы отменили свои бронирования в этом году.
2. Геленджик: проблемы с чистотой и сервисом
Геленджик не пострадал от мазута, однако качество воды и состояние пляжей оставляют желать лучшего. Стоячая вода в бухте способствует развитию кишечных заболеваний, а мутная вода и мусор в море только усиливают недовольство отдыхающих.
Высокие цены при недостаточном уровне сервиса становятся еще одной причиной для отказа от отдыха в Геленджике.
3. Туапсе: портовый город с недостатками
Туапсе часто воспринимается не как курорт, а как портовый город. Здесь проходят грузовые корабли и танкеры, создавая шум и загрязнение воздуха.
Туры в Туапсе часто омрачает отсутствие развлечений, плохая инфраструктура и постоянные пробки. Это место подходит только тем, кто готов мириться с шумом и индустриальной атмосферой.
4. Новороссийск: промышленная атмосфера
Новороссийск — еще один портовый город, который не является идеальным курортом. Атмосферу могут портить промышленное производство и постоянный шум. Пляжи часто не такие ухоженные, как на традиционных курортах, а инфраструктура для отдыха ограничена. Жаркое и влажное лето также может создать дискомфорт для тех, кто не любит такие климатические условия.
5. Адлер: переполненность и низкий сервис
Отдых в Адлере — не самая лучшая идея, если вы хотите уединения и комфорта. Пляжи и гостевые дома переполнены людьми, а качество обслуживания не всегда соответствует ожиданиям. В высокий сезон в Адлере нередки случаи кишечных инфекций из-за проблем с санитарным состоянием.
В этом году эти курорты Краснодарского края могут не оправдать ожидания, поэтому стоит заранее ознакомиться с состоянием мест и выбирать для отдыха более благоприятные локации, сообщает 72.
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