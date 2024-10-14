Известный тележурналист Владимир Познер анонсировал свое возвращение на российское телевидение с новым проектом под названием «Турецкая тетрадь». После перерыва в вещании, начавшегося в 2022 году, Познер готов представить аудитории уникальный взгляд на Турцию через серию документальных фильмов.

Содержание нового шоу

Проект «Турецкая тетрадь» включает в себя восемь эпизодов, в каждом из которых раскрываются различные аспекты турецкой культуры, истории и современности. В числе прочего, Познер проведет интервью с Орханом Памуком, знаменитым турецким писателем и Нобелевским лауреатом.

Эпизоды, которые ждут зрителей

В первой части проекта, которая выйдет в эфир с 14 по 17 октября, будут показаны следующие эпизоды:

«Стамбул. Город и воспоминания» — исследует уникальное культурное наследие и современную жизнь Стамбула. «Гибель империи» — анализирует взлет и падение Османской империи и ее влияние на современную Турцию. «Отец нации» — рассказывает о Мустафе Кемале Ататюрке, его роли в формировании Турецкой республики и влиянии его реформ. «Турецкий ислам» — описывает особенности религиозной жизни в Турции, включая влияние суфизма.

Пока мы не видели Познера на телевидении, он не только отдыхал, но и активно работал над новыми проектами, включая «Турецкую тетрадь». Он также отказался от предложений западных телеканалов, которые конфликтовали с его журналистскими принципами.

Познер о событиях в Украине

Познер выразил мнение, что целью действий России на Украине было предотвращение вступления страны в НАТО, и косвенно обвинил американское руководство в эскалации напряженности.

Личные опасения Познера

В своих недавних высказываниях Познер поделился личными страхами, связанными с возрастом, включая боязнь потери зрения и умственных способностей, а также страх остаться одному без близких друзей.

«Турецкая тетрадь» обещает стать значимым возвращением Владимира Познера на российское телевидение, предлагая глубокий и многогранный взгляд на одну из самых уникальных стран мира, пишет ura.news.