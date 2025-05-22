Пожилым гражданам выплатят все пропущенные индексации пенсий: объявлена дата

Согласно разъяснениям пенсионного эксперта Сергея Власова, в 2025 году в России вступило в силу важное изменение: работающим пенсионерам теперь быстрее начисляют все пропущенные индексации после увольнения.

Если раньше перерасчёт приходилось ждать до 4 месяцев, то теперь он проводится в течение 2 месяцев.

Как это работает

После увольнения пенсионера Социальный фонд России (СФР) фиксирует его статус как неработающего.

Назначается перерасчёт пенсии с учётом всех накопленных индексаций, которые не выплачивались в период официальной работы.

Новая сумма назначается с начала месяца, следующего за увольнением.

Пример:

Если пенсионер уволился в марте 2025 года, проиндексированную пенсию он получит уже в июне.

Сколько можно получить

Сумма прибавки зависит от:

длительности официальной работы после 2016 года;

уровня накопленных индексаций;

индивидуального пенсионного коэффициента.

Средняя прибавка составляет около 5 000 рублей в месяц, но может быть выше — особенно у тех, кто работал несколько лет после выхода на пенсию.

Важные детали

Прибавка сохраняется, даже если пенсионер спустя время снова устроится на работу.

Массовые выплаты по новым правилам начнутся с 3 июня 2025 года.

Индексации продолжают накапливаться ежегодно, пока человек официально работает.

Почему это важно

Новое правило — это реальная поддержка для пожилых граждан, особенно тех, кто планирует завершить трудовую деятельность. Теперь не нужно ждать несколько месяцев, чтобы получить полноценную пенсию — прибавка приходит значительно быстрее, и можно точнее планировать свой доход.