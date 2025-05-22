Пожилым гражданам выплатят все пропущенные индексации пенсий: объявлена дата
ptoday.ru
Согласно разъяснениям пенсионного эксперта Сергея Власова, в 2025 году в России вступило в силу важное изменение: работающим пенсионерам теперь быстрее начисляют все пропущенные индексации после увольнения.
Если раньше перерасчёт приходилось ждать до 4 месяцев, то теперь он проводится в течение 2 месяцев.
Как это работает
- После увольнения пенсионера Социальный фонд России (СФР) фиксирует его статус как неработающего.
- Назначается перерасчёт пенсии с учётом всех накопленных индексаций, которые не выплачивались в период официальной работы.
- Новая сумма назначается с начала месяца, следующего за увольнением.
Пример:
Если пенсионер уволился в марте 2025 года, проиндексированную пенсию он получит уже в июне.
Сколько можно получить
Сумма прибавки зависит от:
- длительности официальной работы после 2016 года;
- уровня накопленных индексаций;
- индивидуального пенсионного коэффициента.
Средняя прибавка составляет около 5 000 рублей в месяц, но может быть выше — особенно у тех, кто работал несколько лет после выхода на пенсию.
Важные детали
- Прибавка сохраняется, даже если пенсионер спустя время снова устроится на работу.
- Массовые выплаты по новым правилам начнутся с 3 июня 2025 года.
- Индексации продолжают накапливаться ежегодно, пока человек официально работает.
Почему это важно
Новое правило — это реальная поддержка для пожилых граждан, особенно тех, кто планирует завершить трудовую деятельность. Теперь не нужно ждать несколько месяцев, чтобы получить полноценную пенсию — прибавка приходит значительно быстрее, и можно точнее планировать свой доход.
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