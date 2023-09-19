«Повысится уровень ультрафиолета»: на Земле 18 сентября ожидается мощнейший магнитный шторм

Землю в этот вторник накроет сильнейшая магнитная буря, вероятность ее превращения в магнитный штром специалистами оценивается в 35%.

Пик солнечной активности придется на период с полудня до 15 часов, сообщили эксперты научной Лаборатории ренгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Сила шторма составит пять баллов. Такие бури относят к первому уровню. Возможны нарушения в передаче радиосигнала, также метеозависимые люди ощутят головные боли, слабость, обострение хронических заболеваний.