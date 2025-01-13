Повысят еще на 10%. Пенсионеров начинают готовить к рекордной индексации в феврале

С приближением нового месяца российские пенсионеры могут готовиться к весомому улучшению своих финансовых условий. Согласно заявлениям Сергея Власова, эксперта по вопросам пенсионного обеспечения, которые были опубликованы на портале PRIMPRESS, в феврале предстоит одна из самых значительных индексаций пенсий за последние годы.

Первое увеличение пенсий уже в январе

Этот год начнется с увеличения страховых пенсий, причем поднятие коснется как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает трудиться. Ожидается, что пенсии возрастут на 7,3%, что станет значимой поддержкой для многих в условиях текущих экономических трудностей.

Дальнейшее повышение в феврале

В следующем месяце, феврале, нас ждет еще одно повышение пенсионных выплат. В первую очередь, это затронет ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), предназначенные для определенных категорий граждан, включая инвалидов и ветеранов. Индексация также составит 7,3%.

Как будет регулироваться превышение уровня инфляции

Помимо регулярной индексации, пенсионеры могут ожидать дополнительной финансовой поддержки из-за того, что инфляция в прошлом году оказалась выше прогнозов. Предварительно ожидается, что дополнительная компенсация составит около 2,5% и будет скоро официально подтверждена. С учетом этой компенсации общее увеличение пенсионных выплат в феврале достигнет примерно 10% по сравнению с январем.

Это увеличение пенсий является одним из наиболее значительных за последние годы и играет критическую роль в обеспечении финансовой стабильности пожилых граждан России. Эти изменения обещают значительное улучшение жизненных условий для многих пенсионеров, предоставляя дополнительные средства в бюджетах домохозяйств в нестабильные времена