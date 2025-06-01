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Повлияет на всех, у кого в собственности квартира: вступят в силу новые правила ЖКХ — владельцы схватились за голову

Совсем скоро все протоколы собраний собственник...

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Совсем скоро все протоколы собраний собственников будут публиковаться в ГИС ЖКХ сразу после голосования. Эти изменения помогут жильцам защититься от подделок и дадут больше контроля над действиями управляющих компаний.

Что изменится для собственников

Теперь единственным официальным документом будет электронный протокол, заверенный электронной подписью, размещённый в системе ГИС ЖКХ. Раньше недобросовестные УК могли подделывать протоколы, предоставляя инспекции фальшивые документы. С новыми правилами это станет невозможным.

Любой владелец квартиры сможет проверить, как проходило голосование. Если вдруг окажется, что вы «поддержали» решение, с которым не согласны, можно будет сразу подать жалобу через кнопку «Оспорить» в системе.

Как подать жалобу на фальшивку

  1. Зайдите в ГИС ЖКХ и откройте нужный протокол.

  2. Нажмите «Оспорить».

  3. Приложите доказательства (например, скриншот голосования).

  4. Ждите ответа от государственной жилищной инспекции.

Если хотя бы 10% жильцов подадут жалобы, будет назначена обязательная проверка. Все решения, принятые с нарушениями, отменят.

Почему управляющим больше не получится обманывать

Подделка протоколов теперь карается штрафами и лишением лицензии. Все заверенные документы можно будет скачать из ГИС ЖКХ и использовать в суде — не надо больше бегать по инстанциям и просить копии.

Что нужно помнить

– Участвуйте в собраниях лично или через «Госуслуги» — это безопаснее;
– Проверяйте ГИС ЖКХ — все важные решения по вашему дому должны быть в системе;
– Если УК игнорирует новые правила — обращайтесь в прокуратуру.

Активность собственников — лучший способ защитить права. Подключайтесь к системе, сохраняйте подтверждения участия в голосованиях и не давайте нарушителям шанса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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