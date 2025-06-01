Повлияет на всех, у кого в собственности квартира: вступят в силу новые правила ЖКХ — владельцы схватились за голову
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Совсем скоро все протоколы собраний собственников будут публиковаться в ГИС ЖКХ сразу после голосования. Эти изменения помогут жильцам защититься от подделок и дадут больше контроля над действиями управляющих компаний.
Что изменится для собственников
Теперь единственным официальным документом будет электронный протокол, заверенный электронной подписью, размещённый в системе ГИС ЖКХ. Раньше недобросовестные УК могли подделывать протоколы, предоставляя инспекции фальшивые документы. С новыми правилами это станет невозможным.
Любой владелец квартиры сможет проверить, как проходило голосование. Если вдруг окажется, что вы «поддержали» решение, с которым не согласны, можно будет сразу подать жалобу через кнопку «Оспорить» в системе.
Как подать жалобу на фальшивку
Зайдите в ГИС ЖКХ и откройте нужный протокол.
Нажмите «Оспорить».
Приложите доказательства (например, скриншот голосования).
Ждите ответа от государственной жилищной инспекции.
Если хотя бы 10% жильцов подадут жалобы, будет назначена обязательная проверка. Все решения, принятые с нарушениями, отменят.
Почему управляющим больше не получится обманывать
Подделка протоколов теперь карается штрафами и лишением лицензии. Все заверенные документы можно будет скачать из ГИС ЖКХ и использовать в суде — не надо больше бегать по инстанциям и просить копии.
Что нужно помнить
– Участвуйте в собраниях лично или через «Госуслуги» — это безопаснее;
– Проверяйте ГИС ЖКХ — все важные решения по вашему дому должны быть в системе;
– Если УК игнорирует новые правила — обращайтесь в прокуратуру.
Активность собственников — лучший способ защитить права. Подключайтесь к системе, сохраняйте подтверждения участия в голосованиях и не давайте нарушителям шанса.
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