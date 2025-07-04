Сплошная "химия", а не соль: Роскачество оценило 5 марок поваренной соли, которые не стоит покупать даже на закрутки
progorodsamara.ru
Маркетинговые уловки и ошибки составов: что не так с солью от известных брендов
Роскачество провело исследование соли, в котором были выявлены несколько брендов с несоответствующими нормами. Нарушения касаются состава, маркировки и недостоверной информации, что является поводом для беспокойства среди покупателей.
Место производства и отсутствие прозрачности
Многие производители указывают на упаковке место происхождения соли, однако это не всегда совпадает с реальностью. Например, «Соль» и «Atlantika» честно указывают страну происхождения, но другие бренды не всегда предоставляют точную информацию.
Ошибочные заявления о "без ГМО"
Нередко встречаются маркировки с фразой «без ГМО» на обычной поваренной соли, что вводит потребителей в заблуждение. Соль, по своей природе, не может содержать генетически модифицированных организмов, и это заявление является неправомерным.
«Морская соль» без моря
Многие бренды маркируют свою соль как «морскую», хотя она производится далеко от моря, в регионах, не имеющих к нему прямого доступа. Это противоречит принципам добычи настоящей морской соли, которая извлекается из морской воды.
Выявленные бренды с нарушениями
Роскачество открыло несколько брендов, которые не соответствуют заявленным стандартам:
Торговый дом Соль: недостаточное содержание йода.
Валетек: фактическое содержание йода ниже заявленного.
Белёк: превышение нерастворимых веществ.
Crista: нарушение содержания хлорида натрия.
Салина: несоответствие стандартам гранул.
Советы покупателям соли
Важно тщательно проверять состав и место производства перед покупкой. Также следует избегать товаров с сомнительными заявками о «без ГМО» и «морской» соли, которая не соответствует стандартам.
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