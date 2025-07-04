Сплошная "химия", а не соль: Роскачество оценило 5 марок поваренной соли, которые не стоит покупать даже на закрутки

Маркетинговые уловки и ошибки составов: что не так с солью от известных брендов

Роскачество провело исследование соли, в котором были выявлены несколько брендов с несоответствующими нормами. Нарушения касаются состава, маркировки и недостоверной информации, что является поводом для беспокойства среди покупателей.

Место производства и отсутствие прозрачности

Многие производители указывают на упаковке место происхождения соли, однако это не всегда совпадает с реальностью. Например, «Соль» и «Atlantika» честно указывают страну происхождения, но другие бренды не всегда предоставляют точную информацию.

Ошибочные заявления о "без ГМО"

Нередко встречаются маркировки с фразой «без ГМО» на обычной поваренной соли, что вводит потребителей в заблуждение. Соль, по своей природе, не может содержать генетически модифицированных организмов, и это заявление является неправомерным.

«Морская соль» без моря

Многие бренды маркируют свою соль как «морскую», хотя она производится далеко от моря, в регионах, не имеющих к нему прямого доступа. Это противоречит принципам добычи настоящей морской соли, которая извлекается из морской воды.

Выявленные бренды с нарушениями

Роскачество открыло несколько брендов, которые не соответствуют заявленным стандартам:

Торговый дом Соль: недостаточное содержание йода.

Валетек: фактическое содержание йода ниже заявленного.

Белёк: превышение нерастворимых веществ.

Crista: нарушение содержания хлорида натрия.

Салина: несоответствие стандартам гранул.

Советы покупателям соли

Важно тщательно проверять состав и место производства перед покупкой. Также следует избегать товаров с сомнительными заявками о «без ГМО» и «морской» соли, которая не соответствует стандартам.