"Потрясет весь земной шар": российский ученый назвал даты, когда в 2023 году ждать большой беды

Российский ученый предсказал большие проблемы и катастрофы для человечества в 2023 году

2023 год уже шокировал рядом катастроф, наиболее заметным и глобальным из которых стало масштабное землетрясение магнитудой 7,8 баллов, которое произошлов Турции и Сирии.

Однако ошибочно думать, что на этом все закончится. Российский ученый, эксперт университета имени Вернадского Владимир Сухарев считает, что в 2023 году будут еще несколько катастроф, последствия которых будут просто ужасающими.

Ближайшие шокироющие новости ожидаются уже 12 марта, с допустимой погрешностью в трое суток. Так считает Сухарев.

Следующее бедствие, которое потрясет весь земной шар, случится в конце апреля. Пик этого события пройдет 25 апреля 2023 года.

Далее, по рассчетам ученого, опасными датами с точки зрения вероятности больших бедствий станут 15 июля и 12 августа.

Ученый настоятельно рекомендует не рисковать в эти дни и переждать их в безопасности.