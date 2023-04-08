Замглавы Совбеза РФ Медведев заявил, что Украина исчезнет, так как она "никому не нужна"

Украина перестанет существовать как государство, заявил заместитель главы Совета Безопасности РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев. Своим мнением он поделился на личной странице в "ВК".

"Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна", — пришел к выводу Медведев.

Он обосновал свои слова: Украина, по его мнению, не нужна ни ЕС, ни Америке, а уж в Африке, Азии и Латинской Америке про Незалежную и слышать ничего не желают. России Украина тоже без надобности.

"Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам", — подчеркнул Медведев.

Причина такой тотальной ненужности никому заключается именно в действующей власти страны.

