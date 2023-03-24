"Потери территорий": ученые выступили с неожиданным прогнозом о будущем России

Ученые-климатологи заявили о том, что глобальное потепление приведет к страшным последствиям в будущем. Коснется это всей планеты, пострадает и Россия, следует из прогноза, опубликованного группой исследователей, пишет РИА Новости.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата на Земле отметила, что средняя температура на планете в любом случае повысится на 1,5-2 градуса. Это неизбежно, даже если все государства, подписавшие Парижское соглашение, свои обязательства исполнят на сто процентов.

В документе отмечается, что Россия - государство с выраженным потеплением. И климатологи уверены, что РФ потеряет часть своих территорий, которые окажутся затопленными из-за таяния ледников вечной мерзлоты.

Наиболее вероятна, считают эксперты, потеря территорий в северной части РФ.