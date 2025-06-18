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Потери россиян от онлайн-мошенничества снизились вдвое

По данным ВТБ, потери россиян от онлайн-мошенни...

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По данным ВТБ, в 2025 году потери россиян от краж в онлайн-банках сократились вдвое, несмотря на рост мошеннических атак в 1,5 раза. Успехи в защите средств клиентов обусловлены модернизацией банковских систем безопасности, что вынудило мошенников переключиться на методы социальной инженерии, убеждая людей самостоятельно переводить деньги.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, сообщил на ПМЭФ-2025, что мошенники изменили тактику: если ранее они пытались взломать личные кабинеты, то теперь используют психологическое давление. В частности, значительно возросла активность мошенников в отношении несовершеннолетних — число хищений в этой группе удвоилось с начала года. Это связано с высокой цифровой активностью подростков и их недостаточными знаниями о безопасности. В то же время пенсионеры стали на 22% реже становиться жертвами злоумышленников.

Ревякин также отметил, что осенью вступит в силу закон, ужесточающий ответственность за нелегальные финансовые операции с чужими картами, что может привести к уголовному наказанию даже для посредников.

Для защиты клиентов ВТБ внедряет новые инструменты, такие как подтверждение операций по биометрии и NFC, а также самозапреты. Эти меры направлены на предотвращение мошеннических действий и защиту средств клиентов.

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