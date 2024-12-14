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"Потеряете все деньги": экономист Михаил Хазин умоляет россиян не совершать эту роковую ошибку

На данный момент, еще с 2013 год, продолжает на...

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На данный момент, еще с 2013 год, продолжает наблюдаться экономический спад по всей стране. И известный среди россиян экономист Михаил Хазин в связи с этим предостерегает россиян от необдуманных инвестиций и предлагает проверенный способ защиты личных сбережений. Свои рекомендации он делился с аудиторией в интервью информационному агентству DEITA.

Классические банковские депозиты как надежный инструмент

По словам Хазина, в текущей экономической реальности самым надежным способом сохранения капитала являются долгосрочные банковские депозиты под сложный процент. Экономист утверждает, что такой подход позволяет не только защитить средства от инфляции, но и избежать лишних рисков, связанных с более спекулятивными инвестициями.

Опасности рискованных инвестиций

Хазин категорически не рекомендует вкладываться в рискованные активы, такие как акции на бирже, криптовалюты или участие в финансовых пирамидах. Он подчеркивает, что в условиях нестабильной экономики потенциальная высокая доходность таких инвестиций сопряжена с крайне высокими рисками, что может привести к потере всех сбережений.

Почему не стоит идти на риск

Экономист обосновывает свою позицию тем, что длительный экономический спад делает рынок особенно уязвимым для спекуляций и финансовых манипуляций. В такой ситуации попытки получить "быстрые деньги" могут обернуться серьезными финансовыми потерями.

Заключение

Михаил Хазин призывает россиян подходить к вопросу инвестирования с максимальной осторожностью. Вместо поиска быстрой прибыли он советует ориентироваться на традиционные и проверенные инструменты, которые могут обеспечить как безопасность вложений, так и их постепенное приумножение в рамках разумного риска.

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