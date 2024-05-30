Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость работает по сей день

Известный нумеролог Ирина Волкова советует использовать магическую силу соли для привлечения удачи и гармонии в дом.

Соль, как магнит, притягивает отрицательные воздействия, поэтому ее стоит посыпать у порога, чтобы защитить дом от нежелательных гостей. Каждую неделю рекомендуется обновлять горсть соли и избавляться от старой, смывая ее в канализацию.

Предложение Ирины Волковой о новом методе обработки вещей с использованием соли вызвало большой интерес. Она утверждает, что это позволит избавиться от негативной энергии, оставленной предыдущими владельцами. Процесс заключается в посыпании солью предметов на целый день, после чего следует тщательно промыть их. Такой подход поможет очистить вещи и привнести в них новую, позитивную энергию, сообщает PROGOROD11.

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