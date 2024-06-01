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Посыпьте соль на порог и спите спокойно: старая хитрость актуальна по сей день

Соль - это не только простая приправа, но и могущественный инструмент для обретения гармонии и защиты дома.

Анастасия Максименко

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Соль - это не только простая приправа, но и могущественный инструмент для обретения гармонии и защиты дома.

Соль всегда, с древних времён, является крайне ценным продуктом, и не только со своих сугубо практичных функций и прямого назначения, ведь соль обладает высоким символическим значением. В древности гостей встречали у порога с солью, символизируя таким образом свое гостеприимство. Люди считали, что соль способна очистить дом от негативной энергии и защитить его от злых сил. Она использовалась не только для уборки, но и для создания защитного барьера.

Ирина Волкова, известный нумеролог, утверждает, что соль обладает чарующей магией, способной привлечь счастье в дом. Посыпая соль у порога, мы создаем защитный щит от вредоносной энергии, которую могут нести с собой недружелюбные гости. Важно помнить, что соль нужно обновлять регулярно, избавляясь от старой, чтобы сохранить защиту дома.
Ирина Волкова предлагает новый подход к очистке вещей, чьи подлинные владельцы остаются неизвестны. Важно понимать, что энергетика предметов может быть разной, и поэтому необходимо солить их для очищения. Посыпать солью предметы, оставить на ночь, затем тщательно промыть - вот ее рекомендации, сообщает PROGOROD43.

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