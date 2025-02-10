Пострадали 70 квартир: что известно про атаку БПЛА на Ростов - разрушения и жертвы

Ростов-на-Дону столкнулся с непредвиденной угрозой в ночь на 9 февраля, когда беспилотники атаковали Первомайский район, оставив после себя серьёзные разрушения.

Врио главы города, Александр Скрябин, лично посетил район и сообщил, что в результате атаки повреждены 76 квартир, требующих замены 215 окон.

На данный момент в районе проведены обмеры в восьми многоквартирных домах, и планируется завершение аналогичных работ в ещё шести на следующий день. Скрябин подчеркнул, что помимо оконных рам, во всех 14 затронутых домах восстановлен тепловой контур и газоснабжение, что критически важно для возвращения жителей к обыденной жизни.

Местные власти оперативно реагировали на инцидент, объявив в районе режим чрезвычайной ситуации для ускорения работ по восстановлению и обеспечения безопасности граждан. Несмотря на отсутствие жертв и серьёзных травм, психологический эффект от атаки ощущается многими жителями, которые испытывают беспокойство и страх перед возможными новыми атаками.

События в Ростове-на-Дону подчёркивают нарастающую проблематику использования дронов в конфликтных ситуациях, поднимая вопросы о мерах безопасности и защиты населённых пунктов от подобных технологических угроз.

Данное происшествие стало поводом для обсуждения на всех уровнях управления, от местного до федерального, о необходимости усиления мер предосторожности и улучшения системы реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает rbc.ru.