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Поссорился с сожительницей: молодой подонок множественными ударами забил до смерти годовалого малыша

Прочитайте о судебном разбирательстве в Волгогр...

tgstat.ru

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Судебный процесс в Волгоградской области завершился вынесением приговора 21-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве малолетнего ребенка своей сожительницы.

Трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс, произошла в июле прошлого года.

Обстоятельства дела

По данным следствия, конфликт между мужчиной и его сожительницей перерос в насильственный акт против ее малолетнего сына. В результате жестокой ссоры, мужчина неоднократно ударил ребенка по голове и телу, что привело к смертельным травмам.

Медицинская помощь и смерть ребенка

Несмотря на быстрое реагирование медицинских служб, врачи не смогли спасти жизнь мальчика. Смерть наступила вследствие полученных травм, что подтверждено в ходе медицинского обследования.

Действия обвиняемого после преступления

После совершения преступления подозреваемый попытался скрыться, однако был быстро задержан благодаря оперативной работе полиции.

Судебное разбирательство и приговор

С учетом всех обстоятельств дела, характеристик личности обвиняемого и позиции государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 18 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения его ждет год ограничения свободы.

Признание вины

Несмотря на признание своей виновности, это не повлияло на решение суда об окончательном наказании.

Этот случай вызвал общественное возмущение и стал поводом для обсуждения мер по усилению защиты детей от домашнего насилия. Приговор призван стать предостережением для тех, кто может совершить подобные преступления в будущем, сообщает readovka67.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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