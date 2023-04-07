Терапевт Романенко заявила, что прерывистый ночной сон может указывать на опухоль головного мозга

Российский врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью "Москве-24" рассказала, в чем кроется коварная особенность ночного прерывистого сна.

Такая проблема, считает медик, нередко имеет место у людей, заразившихся инфекционным заболеванием. Все знают, каким неприятным может быть сон во время ОРВИ, например. Однако если вы не больны, но постоянно и длительное время спите ночью прерывисто, следует посетить врача - это может быть признаком плохого кровоснабжения головного мозга.

"Тяжелые органические заболевания головного мозга могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли", — заявила Романенко.

Есть смысл посетить и кардиолога, поскольку на качество сна может влиять наличие нарушений сердечного ритма.