Терапевт Романенко заявила, что прерывистый ночной сон может указывать на опухоль головного мозга

"Последствия могут быть смертельными": врач-терапевт сообщила о том, прерывистый ночной сон может быть признаком опухоли мозга
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Российский врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью "Москве-24" рассказала, в чем кроется коварная особенность ночного прерывистого сна.
Такая проблема, считает медик, нередко имеет место у людей, заразившихся инфекционным заболеванием. Все знают, каким неприятным может быть сон во время ОРВИ, например. Однако если вы не больны, но постоянно и длительное время спите ночью прерывисто, следует посетить врача - это может быть признаком плохого кровоснабжения головного мозга.
"Тяжелые органические заболевания головного мозга могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли", — заявила Романенко.
Есть смысл посетить и кардиолога, поскольку на качество сна может влиять наличие нарушений сердечного ритма.