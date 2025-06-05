Прогнозы Сидика Афгана, афганского математика и нумеролога, на 2025 год привлекли внимание всего мира, особенно его предсказания о глобальных геополитических изменениях, включая распад США и трансформацию Украины.

Кто такой Сидик Афган?

Сидик Афган — 67-летний математик, родившийся в Кабуле, Афганистан. Он стал известен благодаря разработке уникальной методики предсказаний, которую он называет «математической философией». Несмотря на критику со стороны научного сообщества, Афган утверждает, что его методы помогли многим политикам принимать важные решения.

Его предсказания уже привлекали внимание, например, в конце 1970-х годов он предсказал распад Советского Союза, а в 2001 году предсказал теракты 11 сентября. Эти события укрепили его репутацию, несмотря на некоторые неточности в прогнозах.

Прогнозы для России: новый политико-экономический союз

Афган утверждает, что в будущем Россия возродит распавшийся Советский Союз, но в измененной форме. Он предсказывает, что новое объединение будет главным образом политико-экономическим союзом, в который будут включены республики, отделившиеся в 1991 году. Ожидается, что в союз могут войти и другие страны, которые ранее не думали о таком шаге.

Особое внимание Афган уделяет Чернигову, который, по его словам, станет центром этого нового объединения. Это предсказание вызывает интерес на фоне текущих геополитических событий, особенно в связи с возвращением части украинских территорий в состав России.

Новый лидер и реформы в России

Афган также утверждает, что в России появится новый лидер, родившийся в 1972 году, который проведет реформы в образовательной системе и возглавит страну. Хотя он не уточняет, когда именно этот лидер придет к власти, он подчеркивает, что нынешний президент России Владимир Путин является выдающимся политиком и продолжит оказывать влияние.

Кроме того, Сидик Афган предсказал новую волну коронавируса в России не раньше 2035 года, однако он уверен, что страна будет готова справиться с этим вызовом.

Дональд Трамп станет последним президентом США

Афган уверен, что США переживут значительные перемены. Он предсказывает распад США на несколько частей, аналогично распаду Советского Союза. В частности, он считает, что Дональд Трамп станет последним президентом США, а страна будет переживать радикальные реформы.

Он также утверждает, что существует некий «секретный комитет», стремящийся уничтожить 67% населения планеты, и предсказывает, что в 2025 году эта организация будет разоблачена. По его словам, США выйдут из международных организаций, распространенных негативных идей.

Раздел Украины на три части

Особенно спорным является предсказание Афгана о будущем Украины. Он предсказывает, что Украина разделится на три части к 2028 году: юго-восточные регионы присоединятся к России, западные территории будут поделены между Польшей, Венгрией и Румынией, а центральная часть останется независимой.

Прогнозы Сидика Афгана, хотя и вызывают много споров, продолжают привлекать внимание. Его уникальная методика сочетает математику и исторический анализ, что позволяет ему делать такие смелые предсказания о будущем США, Украины и России. Несмотря на высокую степень неопределенности, его прогнозы, включая распад США и раздел Украины, остаются одними из самых обсуждаемых в 2025 году, сообщает dzen.