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Последний прогноз афганского математика Сидика Афгана: распад США, повальный мор в России и новая «тройственная Украина»

Прогнозы Сидика Афгана, афганского математика и...

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Прогнозы Сидика Афгана на 2025 год: будущее США, Украины и России

Прогнозы Сидика Афгана, известного афганского математика и нумеролога, о геополитических изменениях в 2025 году привлекли внимание во всем мире. Его предсказания о распаде США и будущем Украины вызывают большие дискуссии, особенно с учётом его истории точных прогнозов в прошлом.

Кто такой Сидик Афган?

Сидик Афган — 67-летний математик, родившийся в Кабуле, Афганистан. Он стал известен благодаря разработке уникальной методики предсказаний, которую он называет «математической философией». Несмотря на критику со стороны научного сообщества, его методы по-прежнему привлекают внимание, а предсказания часто сбываются. Например, в конце 1970-х годов он предсказал распад Советского Союза, а в 2001 году — теракты 11 сентября.

Прогнозы для России: создание нового политико-экономического союза

Афган утверждает, что в будущем Россия возродит распавшийся Советский Союз, но в изменённой форме. Новый союз, по его словам, станет главным образом политико-экономическим и включит республики, отделившиеся в 1991 году, а также другие страны, которые ранее не думали о таком объединении. Афган отмечает, что Чернигов станет центром этого нового союза, что привлекает внимание на фоне текущих геополитических событий и возвращения некоторых украинских территорий в состав России.

Новый лидер России и реформы

Афган также предсказал появление нового лидера в России, который родился в 1972 году и проведет реформы в сфере образования. Он не уточнил, когда именно этот лидер возглавит страну, но добавил, что нынешний президент России, Владимир Путин, продолжит оказывать значительное влияние. Афган также предсказал волну коронавируса в России, но уверяет, что страна будет готова справиться с этим вызовом не раньше 2035 года.

Судьба США: распад и последние реформы

Сидик Афган уверен, что США переживут радикальные изменения и распадутся на несколько частей, аналогично Советскому Союзу. Он предсказывает, что Дональд Трамп станет последним президентом США и, что особенно спорно, предсказывает раскрытие «секретного комитета», который, по его словам, планирует уничтожить 67% населения планеты. Также Афган утверждает, что США выйдут из международных организаций, а страна будет переживать радикальные реформы.

Будущее Украины: раздел на три части

Самое спорное предсказание Афгана касается Украины. Он предсказывает, что к 2028 году Украина разделится на три части. Южно-восточные регионы присоединятся к России, западные территории будут поделены между Польшей, Венгрией и Румынией, а центральная часть останется независимой. Это предсказание остаётся одним из самых обсуждаемых.

Методология Афгана

Прогнозы Сидика Афгана, несмотря на некоторую критику, продолжают привлекать внимание. Его методика сочетает математику и исторический анализ, что позволяет ему делать смелые и порой спорные предсказания о будущем геополитических событий. Его прогнозы о распаде США и разделении Украины в 2025 году остаются одними из самых обсуждаемых в мировой прессе.

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