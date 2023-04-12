"Военное обозрение": стало известно, о чем просят боевики ВСУ в "Бахмутской мясорубке"

Боевики ВСУ, оказавшиеся в так называемой "Бахмутской мясорубке" уже морально готовы к сдаче города Артемовска, а потому просят своих сограждан не питать иллюзий и надежд на чудо - его не произойдет.

В соцсетях бойцы из самого эпицентра событий пишут, что обстановка в городе крайне тяжелая. Положение ВСУ патовое. Как пишет "Военного обозрение", проанализировавшее сообщения укровоинов из "мясорубки", основное "последнее желание" боевиков заключается в том, чтобы украинцы не верили пропаганде, говорящей, что ВСУ успешно идут вперед.

"У русских есть успехи на некоторых улицах, пока вокзал удержали, но бои по линии и ситуация сложная, хотел бы вас обрадовать, но их больше. По Корсунскому порадовать могу – отразились. Выиграли еще день", – пишет один из украинцев.

Второй менее оптимистичен и говорит, что готовыми украинцы должны быть к самым "разным" новостям из Бахмута. Он просит соотечественников не заниматься "строительством розовых замков".

