После секретной встречи Шойгу и Путина Россия предпринимает новый шаг в зоне СВО

Российский президент Владимир Путин посетил Объединенный штаб группировки войск РФ в СВО. В это же время побывал там и министр обороны Сергей Шойгу, встреча с которым уже названа "секретной встречей Путина".

Американский Институт изучения войны в новом отчёте пишет о ней детально. По мнению аналитиков, встреча Шойгу и Путина ознаменует начало нового этапа спецоперации. Вероятно, речь о скором грандиозном наступлении ВС РФ.

Аналитики в США уверены: Россия к моменту зимнего наступления не успеет подготовить "новые крупные силы" из мобилизованных резервистов, отмечает "Царьград". Но России, считают аналитики, поможет Беларусь. Недаром Путин впервые с лета позапрошлого года нацелился в гости к Лукашенко.

Издание The New York Times уже разразилось статьёй о том, что поездка Путина в штаб группировки СВО - предвестник скорого наступления России на Украине. Кроме того, президент намерен взять ситуацию на фронтах под личный контроль, принимать более активное участие в планировании дальнейших боевых действий, считают авторы материала.

