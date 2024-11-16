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После падения попал в больницу брат Светланы Немоляевой

Трагический инцидент произошел с Всеволодом Нем...

kinoklub-eldar.ru

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Трагический инцидент произошел с Всеволодом Немоляевым, известным режиссером балета и бывшим примой Большого театра. В результате падения в своей московской квартире на улице Черняховского 87-летний Немоляев получил серьезные травмы. Согласно сообщениям Telegram-канала Mash, несчастный случай случился, когда Немоляев, выходя из комнаты, вдруг почувствовал головокружение и упал, ударившись головой о стеклянный шкаф.

От удара стекло шкафа разбилось, осколки причинили режиссеру резаные раны на голове. Сразу после инцидента на место была вызвана скорая помощь, которая оперативно доставила Немоляева в больницу, где медицинский персонал наложил необходимые швы. На данный момент сообщается, что Всеволод Немоляев находится в сознании, однако предпочел не общаться с прессой по поводу своего здоровья.

Всеволод Немоляев широко известен в артистических кругах как выдающийся артист и режиссер, а также участник художественного фильма «После бала». Этот инцидент породил волну тревоги среди его коллег, друзей и поклонников, которые сейчас молятся за его скорейшее и полное выздоровление.

Это событие напоминает о необходимости особого внимания и заботы о здоровье пожилых людей, особенно тех, кто живет один. Оно также подчеркивает важность обеспечения безопасности дома, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи в будущем, пишет kino.mail.ru.

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