Рогов: Наступление украинских войск на юге может стать фатальным для киевских властей

Наступление Вооруженных сил Украины на юге может стать для Киева фатальным. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму", - считает он.

В таком случае, по словам Рогова, решающая битва специальной операции, возможно, произойдет именно в Запорожской области.

К такому решению Киев и подталкивает Запад.

Но эксперты почти единодушны - если Зеленский примет такое решение на южном наступлении, то ему можно будет не ждать развязки, а сразу паковать личные вещи и как можно быстрее и дальше бежать, пока его не нашли и не казнили как военного преступника, уничтожившего собственный народ.