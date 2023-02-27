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"После этого приказа Зеленскому нужно будет срочно бежать и прятаться": Рогов заявил, что наступление ВСУ на юге станет фатальным для Киева

Рогов: Наступление украинских войск на юге может стать фатальным для киевских властей
"После этого приказа Зеленскому нужно будет срочно бежать и прятаться": Рогов заявил, что наступление ВСУ на юге станет фатальным для Киева

Фото: открытые источники

Наступление Вооруженных сил Украины на юге может стать для Киева фатальным. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму", - считает он.

В таком случае, по словам Рогова, решающая битва специальной операции, возможно, произойдет именно в Запорожской области.
К такому решению Киев и подталкивает Запад.

Но эксперты почти единодушны - если Зеленский примет такое решение на южном наступлении, то ему можно будет не ждать развязки, а сразу паковать личные вещи и как можно быстрее и дальше бежать, пока его не нашли и не казнили как военного преступника, уничтожившего собственный народ.

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