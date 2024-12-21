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После атаки дронов вспыхнул завод нефтепродуктов: что известно на данный момент

В Ростовской области, на территории Новошахтинс...

pixabay

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В Ростовской области, на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, был успешно ликвидирован пожар, возникший в результате ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь через социальные сети. Инцидент произошел минувшей ночью, и к утренним часам пожарные смогли полностью справиться с огнем.

События разворачивались в контексте напряженной обстановки, так как в эту же ночь над рядом городов региона, включая Таганрог, Батайск, Ростов, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск, было сбито более 30 дронов и три ракеты. В ходе атак один человек получил ранения.

По словам врио губернатора, благодаря оперативным действиям спасательных служб и использованию современных систем ПВО удалось избежать более серьезных последствий и быстро локализовать пожар на заводе. Это предотвратило возможные экологические и человеческие потери в этом промышленно значимом регионе.

Власти области призвали местное население оставаться бдительными и следовать всем рекомендациям в случае чрезвычайных ситуаций. Также подчеркивается, что регион укрепляет меры безопасности, чтобы снизить риск подобных инцидентов в будущем и защитить жизни и здоровье граждан.

Ситуация в Ростовской области остается напряженной, но контролируемой, а местные власти и экстренные службы находятся в готовности к любым вызовам, чтобы обеспечить безопасность региона и его жителей, пишет rg.ru.

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