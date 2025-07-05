Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Будете как старуха: 5 причесок, о которых лучше забыть после 45-ти лет, если хотите выглядеть молодо и стильно в "преклонном" возрасте

Как омолодить прическу: 5 причесок, которые не ...

freepik

Подписаться на Дзен.канал

Как омолодить прическу: 5 причесок, которые не стоит носить после 45 лет

Каждому возрасту соответствуют свои прически, которые должны подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. После 45 лет важно избегать старящих стилей, таких как чрезмерные объемные начесы и зафиксированные лаками прически. Эти укладки утяжеляют образ и могут выглядеть устаревшими.

Вместо этого стоит отдать предпочтение легким, естественным укладкам, которые подчеркивают свежесть и динамичность. Мягкие волны, текстурированные стрижки или простые косы — такие прически создают современный и гармоничный вид, не перегружая образ.

Правильная укладка придаст вам уверенности и сделает вас выглядящей моложе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Гид по скидкам Казани

день назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

выведение клопов в квартире москва

Не у нас

день назад

Богослов Решетов объяснил, чем опасна земля с кладбища

Интересное в Казани

3 дня назад

«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаются в помощи»: директор казанской клиники высказалась о том, почему даже сильнейшим нужна поддержка

стрижка мейн-кунов в Челябинске

Не у нас

день назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

4 часа назад

Протоиерей Гусаков объяснил, отпевают ли усопших перед кремацией

Не у нас

день назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжают регистрировать границы территориальных зон

Не у нас

день назад

Священники объяснили, есть ли шанс на спасение у атеистов и самоубийц
Новости Татарстана
час назад

Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы

8 июля, в честь Дня семьи, любви и верности, со...

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане запускают пилотный проект "Социальная няня" для помощи молодым семьям

Гид по скидкам Казани

день назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

Не у нас

4 часа назад

Ученые создали способ превращать мочу в материал для медицинских имплантов

Не у нас

4 часа назад

Россияне назвали слабые стороны современной молодежи
В Казани открывают новые парковки и расширяют с...
Новости Казани
день назад

В Казани открывают новые парковки и расширяют старые

Не у нас

4 часа назад

Протоиерей Гусаков объяснил, отпевают ли усопших перед кремацией

Новости Казани

4 часа назад

КГАУ внедрит в учебные программы аграрные технологии стран БРИКС

Новости Татарстана

4 часа назад

Льготная ипотека стимулирует рост цен на недвижимость в Татарстане
Авиастроительный vs Приволжский: показываем, г...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Авиастроительный vs Приволжский: показываем, где в Казани лучше покупать жильё