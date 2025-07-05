Будете как старуха: 5 причесок, о которых лучше забыть после 45-ти лет, если хотите выглядеть молодо и стильно в "преклонном" возрасте

Как омолодить прическу: 5 причесок, которые не стоит носить после 45 лет

Каждому возрасту соответствуют свои прически, которые должны подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. После 45 лет важно избегать старящих стилей, таких как чрезмерные объемные начесы и зафиксированные лаками прически. Эти укладки утяжеляют образ и могут выглядеть устаревшими.

Вместо этого стоит отдать предпочтение легким, естественным укладкам, которые подчеркивают свежесть и динамичность. Мягкие волны, текстурированные стрижки или простые косы — такие прически создают современный и гармоничный вид, не перегружая образ.

Правильная укладка придаст вам уверенности и сделает вас выглядящей моложе.