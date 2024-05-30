Поручение отдано: вот что ждет неработающих пенсионеров с 1 июня

С начала лета 2024 года часть пожилых людей получит дополнительные выплаты в размере 10 тыс. рублей.

Кроме этого, одним пенсионерам увеличат пенсию, а другим пересчитают льготы с приходом лета. Изменения в размере пенсии будут зависеть от места жительства. В частности, в регионе Краснодарский край с начала лета произойдет пересмотр.

В июне 2024 года пенсионеры, перешагнувшие порог восьмидесятилетнего возраста, ожидают увеличение размера фиксированной выплаты на целых 100 процентов. Это сводится к тому, что каждый год пенсионеры, не занимающиеся трудовой деятельностью, получают индексацию с 1 января. Новость о праздничных доплатах в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы для участников и ветеранов Великой Отечественной войны была озвучена в Социальном фонде России, сообщает PROGOROD11.

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