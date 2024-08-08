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Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей

Портфель кредитных карт Банка Уралсиб на 01.08....

Фото: пресс-служба Банка "Уралсиб"

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Портфель кредитных карт Банка Уралсиб на 01.08.2024 года вырос до 20 млрд рублей, увеличившись на треть по сравнению с показателями начала 2024 года.

Кредитные карты – один из ключевых и наиболее востребованных направлений Банка Уралсиб. Флагманский продукт – кредитная карта «120 дней на максимум» – входит в Топ-10 итогового рейтинга лучших кредитных карт 2023 года портала Выберу.ру, а также занимает высокие позиции в других авторитетных рыночных рейтингах.

Портфель кредитных карт Уралсиба растет высокими темпами, показав рост в 2022 году в 1,6 раза, в 2023 году – в 1,9 раза. Высокая динамика была по достоинству оценена экспертами рынка – в январе 2023 года Банк Уралсиб стал победителем ежегодной премии Frank Credit Cards Award, получив награду в номинации «Самый динамичный рост портфеля».

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