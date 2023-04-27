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Портал «Госуслуги» предупредил о новом правиле входа в аккаунт с 1 октября 2023 года

Портал «Госуслуги» предупредил россиян о новом правиле входа в аккаунт с 1 октября 2023 года
Портал «Госуслуги» предупредил о новом правиле входа в аккаунт с 1 октября 2023 года

Фото: открытые источники

Портал "Госуслуги" предупредил, что с 1 октября этого года начнет действовать новая система входа на сайт, и двухфакторная аутентификация будет обязательной, чтобы зайти на портал или попасть в личный кабинет, пишет Ura.ru.

При попытке войти на портал сейчас появляется требование подключить дополнительный вход с подтверждением, и с осени это правило входа будет обязательным для всех без исключения.

В качестве дополнительных факторов входа расцениваются биометрия, СМС-код, одноразовый код.

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