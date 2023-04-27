Портал «Госуслуги» предупредил россиян о новом правиле входа в аккаунт с 1 октября 2023 года

Портал "Госуслуги" предупредил, что с 1 октября этого года начнет действовать новая система входа на сайт, и двухфакторная аутентификация будет обязательной, чтобы зайти на портал или попасть в личный кабинет, пишет Ura.ru.

При попытке войти на портал сейчас появляется требование подключить дополнительный вход с подтверждением, и с осени это правило входа будет обязательным для всех без исключения.

В качестве дополнительных факторов входа расцениваются биометрия, СМС-код, одноразовый код.