Порции для жизни

Переливание крови в течение жизни требуется каждому третьему человеку из-за аварий, травм или болезней, а одна порция донорской крови может спасти троих. Помня об этом, нефтепроводчики регулярно становятся донорами и пополняют банки крови своих регионов.

То, что останется после нас

Откликнувшись на Всероссийскую донорскую акцию «Код крови. Защитники Отечества», работники центрального офиса АО «Транснефть – Прикамье» сдали свыше 20 литров бесценного биологического материала. Донация прошла в Республиканском центре крови в г. Казани.

История донорства у каждого своя. Ведущий инженер Иван Аверин в первый раз сдал кровь в 1981-м, будучи еще студентом. Статистику не вел до 2000 года, а после делился кровью и плазмой более 120 раз. Как признается Иван Григорьевич, сдал первый раз, второй, и затянуло. Недавно донор перебирал на работе тумбочку и нашел с полсотни «неиспользованных» справок о донациях. Кадровикам с целью оформления «донорских» дней они предъявлены не были, стало быть, гарантированные отгулы совсем не важны. Дважды доводилось сдавать кровь для прямого переливания в военном госпитале, тогда за раз брали более 600 мл.

«Почему для меня это важно? Считаю, это единственное, что мы можем оставить после себя. Кроме детей, конечно», - говорит доброволец.

В обязательную подготовку перед каждым визитом в Центр крови входят крепкий сон, ходьба пешком и выполнение всех медицинских рекомендаций. За долгие годы донорства – ни одного отвода от сдачи крови и плазмы. В семье Ивана Григорьевича три почетных донора – он сам, супруга и младший сын.

Редкая кровь нужнее

Своей первой донацией сметчица Елена Гузикова – обладательница редкой первой отрицательной – спасла жизнь маленькому пациенту детской республиканской клинической больницы. Предстояла серьезная операция, и родители ребенка вышли на нее через знакомых.

«Рада, когда моя кровь помогает больным выздороветь. Это очень важное дело. Нравится всегда доброе, уважительное отношение медперсонала. Возникает ощущение причастности к чему-то хорошему, «нужности». Просят делиться редкой кровью чаще, буду стараться», - делится Елена Викторовна.

Здоровые доноры, сдающие кровь регулярно, - гарантия того, что в нужный момент пациент получит жизненно необходимый объем компонентов донорской крови и выздоровеет. Если одна порция крови спасает три жизни, то можно себе представить, сколько человек спасли прикамские нефтепроводчики за годы активного корпоративного донорства. Только за три последних года частичкой себя ради жизни и здоровья других поделились порядка 550 добровольцев.