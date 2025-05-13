«Порция оправдательной гнили»: в Раде раскрыли смысл ответа Зеленского, Владимиру Путину
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Народный депутат Украины Артём Дмитрук выступил с жёсткой критикой реакции украинских властей на предложение Москвы о временном прекращении огня.
В соцсетях он опубликовал резонансные комментарии:
«Ждём новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше».
Позже, отреагировав на официальные заявления из Киева, Дмитрук добавил:
«Две порции оправдательной гнили, получите, пожалуйста».
По его словам, руководство страны легитимизирует дальнейшие жертвы среди мирного населения, игнорируя возможность диалога.
Контекст: предложение о прекращении огня
На фоне продолжающегося конфликта Россия озвучила инициативу о временном перемирии до 12 мая. Однако официальный Киев жёстко отверг предложение.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выдвинул ультимативные условия, при которых диалог невозможен. Он назвал инициативу Москвы манипулятивной и неискренней.
Реакция и политические последствия
Дмитрук раскритиковал позицию властей, обвинив их в:
- публичной игре, не предполагающей реальных шагов к деэскалации;
- цинизме по отношению к гражданам;
- блокировке попыток переговоров.
По мнению депутата, отказ от мирного диалога ведёт к дальнейшему обострению ситуации и разрушает шансы на прекращение конфликта.
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