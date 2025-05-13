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«Порция оправдательной гнили»: в Раде раскрыли смысл ответа Зеленского, Владимиру Путину

Народный депутат Украины Артём Дмитрук выступил...

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Народный депутат Украины Артём Дмитрук выступил с жёсткой критикой реакции украинских властей на предложение Москвы о временном прекращении огня.

В соцсетях он опубликовал резонансные комментарии:

«Ждём новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше».

Позже, отреагировав на официальные заявления из Киева, Дмитрук добавил:

«Две порции оправдательной гнили, получите, пожалуйста».

По его словам, руководство страны легитимизирует дальнейшие жертвы среди мирного населения, игнорируя возможность диалога.

Контекст: предложение о прекращении огня

На фоне продолжающегося конфликта Россия озвучила инициативу о временном перемирии до 12 мая. Однако официальный Киев жёстко отверг предложение.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выдвинул ультимативные условия, при которых диалог невозможен. Он назвал инициативу Москвы манипулятивной и неискренней.

Реакция и политические последствия

Дмитрук раскритиковал позицию властей, обвинив их в:

  • публичной игре, не предполагающей реальных шагов к деэскалации;
  • цинизме по отношению к гражданам;
  • блокировке попыток переговоров.

По мнению депутата, отказ от мирного диалога ведёт к дальнейшему обострению ситуации и разрушает шансы на прекращение конфликта.

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