Народный депутат Украины Артём Дмитрук жёстко раскритиковал реакцию Владимира Зеленского на предложения Москвы о прекращении огня.

Политик обвинил киевские власти в том, что они легитимизируют дальнейшие жертвы среди мирного населения.

Что сказал Дмитрук?

В своих социальных сетях парламентарий заявил:

«Ждём новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше».

Позже, реагируя на заявления украинских чиновников, он добавил:

«Две порции оправдательной гнили, получите, пожалуйста».

Что происходило на фоне этих заявлений?

Российская сторона предложила мирную инициативу с прекращением огня до 12 мая.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выдвинул ультимативные условия, отвергнув инициативу.

В ответ Дмитрук обвинил власти в игре на публику и цинизме.

По мнению депутата, киевская позиция мешает началу диалога и продолжает провоцировать эскалацию, сообщает life.