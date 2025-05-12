«Порция оправдательной гнили»: в Раде раскрыли смысл ответа Зеленского Путину
tagesspiegel.de
Народный депутат Украины Артём Дмитрук жёстко раскритиковал реакцию Владимира Зеленского на предложения Москвы о прекращении огня.
Политик обвинил киевские власти в том, что они легитимизируют дальнейшие жертвы среди мирного населения.
Что сказал Дмитрук?
В своих социальных сетях парламентарий заявил:
«Ждём новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше».
Позже, реагируя на заявления украинских чиновников, он добавил:
«Две порции оправдательной гнили, получите, пожалуйста».
Что происходило на фоне этих заявлений?
Российская сторона предложила мирную инициативу с прекращением огня до 12 мая.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выдвинул ультимативные условия, отвергнув инициативу.
В ответ Дмитрук обвинил власти в игре на публику и цинизме.
По мнению депутата, киевская позиция мешает началу диалога и продолжает провоцировать эскалацию, сообщает life.
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