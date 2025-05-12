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«Порция оправдательной гнили»: в Раде раскрыли смысл ответа Зеленского Путину

Депутат Артём Дмитрук назвал заявления украинск...

tagesspiegel.de

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Народный депутат Украины Артём Дмитрук жёстко раскритиковал реакцию Владимира Зеленского на предложения Москвы о прекращении огня.

Политик обвинил киевские власти в том, что они легитимизируют дальнейшие жертвы среди мирного населения.

Что сказал Дмитрук?

В своих социальных сетях парламентарий заявил:

«Ждём новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше».

Позже, реагируя на заявления украинских чиновников, он добавил:

«Две порции оправдательной гнили, получите, пожалуйста».

Что происходило на фоне этих заявлений?

Российская сторона предложила мирную инициативу с прекращением огня до 12 мая.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выдвинул ультимативные условия, отвергнув инициативу.

В ответ Дмитрук обвинил власти в игре на публику и цинизме.

По мнению депутата, киевская позиция мешает началу диалога и продолжает провоцировать эскалацию, сообщает life.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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