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«Порция оправдательной гнили»: в Раде открыли смысл ответа Зеленского, Владимиру Путину

Нардеп Артём Дмитрук жёстко отреагировал на отк...

sputnik.by

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Украинский народный депутат Артём Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес руководства страны после отказа от инициативы России о временном прекращении огня.

Его комментарии в соцсетях вызвали широкий общественный резонанс.

Заявление Дмитрука

Реагируя на официальные сообщения из Киева, Дмитрук заявил:

«Ждём новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше».

Позже он добавил:

«Две порции оправдательной гнили, получите, пожалуйста».

По мнению парламентария, действия украинского руководства легитимизируют новые жертвы среди мирного населения и полностью исключают возможность конструктивного диалога.

Контекст: предложение Москвы о перемирии

На фоне продолжающегося конфликта российская сторона предложила временное прекращение огня до 12 мая. Однако Киев отверг эту инициативу. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал её манипулятивной и неискренней, добавив, что никакие переговоры невозможны без выполнения ряда условий, которые Украина считает обязательными.

Политическая оценка

Артём Дмитрук жёстко осудил официальный отказ Киева и обвинил власти в:

  • игнорировании шансов на деэскалацию;
  • публичной игре, не предполагающей мирных шагов;
  • цинизме в отношении граждан, страдающих от конфликта;
  • блокировке любых попыток переговоров.

Возможные последствия

По словам депутата, отказ от рассмотрения даже временного перемирия лишь усугубляет обстановку, ведёт к дальнейшему обострению и лишает страну шанса на политическое урегулирование.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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