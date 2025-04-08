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Порадовались теплу и хватит: ряд российских регионов предупредили о заморозках

На юге европейской части России ожидаются ночны...

rutube.ru

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В ближайшие дни на юге европейской части России ожидается резкое похолодание с ночными заморозками.

Согласно прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в континентальных районах Краснодарского края и Ростовской области с 8 по 11 апреля температура может опуститься до -1…-2 °C. В Крыму ночные температуры прогнозируются до -4 °C, а также возможны осадки в виде дождя и снега, сопровождаемые усилением ветра до 20 м/с.​

В Волгоградской области ожидается усиление ветра до 25 м/с. В Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии прогнозируются ливни с порывами ветра до 23 м/с, а в горных районах возможен мокрый снег.​

В Москве потепление ожидается не ранее 12–13 апреля, когда дневная температура достигнет +5…+10 °C.​

Жителям указанных регионов рекомендуется принять меры предосторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает lenta.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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