Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Популярную у россиян пасту Colgate уже сняли с продажи: зафиксированы опасные побочные эффекты

в Бразилии официально запрещена зубная паста Co...

immunocap.ru

Подписаться на Дзен.канал

Национальное агентство по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa) официально запретило продажу и использование этой зубной пасты с 30 апреля 2025 года.

Компания Colgate отозвала апелляцию и не смогла доказать безопасность продукции.

Первые сигналы появились в марте — после жалоб потребителей и временного изъятия из магазинов.

Симптомы, которые вызывала паста

Пользователи жаловались на:

  • язвы и повреждения слизистой
  • жжение и покалывание
  • воспаление и отёк дёсен
  • опухшие губы
  • боль при чистке зубов

В соцсетях люди делились фотографиями и описаниями реакции — чаще всего речь шла о местной аллергии на ингредиенты.

Что теперь под запретом

Полный запрет включает:

  • производство
  • продажу и распространение
  • рекламу и использование
  • импорт и хранение

Colgate обязали:

  • разработать план по изъятию продукта
  • объяснить, как отличить запрещённые партии

Что говорит сама Colgate

Подтверждает отзыв апелляции от 29 апреля

Обещает сотрудничество с Anvisa

Продолжает настаивать, что продукт безопасен и соответствует нормативам

Потребителям рекомендуют обращаться в службу поддержки Colgate для консультаций

Что делать потребителям

  • Проверьте, используете ли вы Colgate Total Clean Mint
  • При любых симптомах — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу
  • Сообщите о проблеме в Colgate или в местную организацию по защите прав потребителей

Важно: Не игнорируйте даже незначительный дискомфорт — здоровье важнее брендов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Важное в РТ

час назад

В Татарстане ускорили мобильный интернет для дачников и туристов

что делать с сорняками

Не у нас

день назад

У Марианской впадины выловили неизвестное науке существо

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Чтобы дети не залипали дома: собрали места Казани для активных каникул и выходных

полировка стекла мобильного телефона в Москве

Не у нас

день назад

Ученые омолодили кожу 53-летней женщины до состояния 23-летней

Новости Татарстана

день назад

Андрей Рюхов назначен новым замминистра образования и науки Татарстана

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Новости Татарстана

7 часов назад

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников

Новости Казани

21 час назад

Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске
Новости Казани
2 дня назад

Марафон в Казани выиграли россиянин и кенийка

Дмитрий Неделин из Пензы стал безусловным лидер...

Не у нас

23 минуты назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

Новости Татарстана

23 минуты назад

В Татарстане ограничат продажу алкоголя в честь 80-летия Победы

Новости Татарстана

28 минут назад

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске открылся первый центр пробации для бывших заключенных
В Казани продают ГАЗ-21 «Волга» 1969 года с про...
Новости Казани
5 часов назад

В Казани продают ГАЗ-21 «Волга» 1969 года с пробегом всего 7 тысяч километров

Новости Татарстана

5 часов назад

В Заинском районе высадили яблони в честь участников СВО и ветеранов

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане отремонтируют три школы за 301,5 млн рублей

Не у нас

7 часов назад

Ученые из России завершили ключевой этап строительства термоядерного реактора
Скрытая угроза: казанский хирург рассказал, чем...
Интересное в Казани
7 дней назад

Скрытая угроза: казанский хирург рассказал, чем опасны зубы мудрости