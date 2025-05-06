Популярную у россиян пасту Colgate уже сняли с продажи: зафиксированы опасные побочные эффекты
immunocap.ru
Национальное агентство по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa) официально запретило продажу и использование этой зубной пасты с 30 апреля 2025 года.
Компания Colgate отозвала апелляцию и не смогла доказать безопасность продукции.
Первые сигналы появились в марте — после жалоб потребителей и временного изъятия из магазинов.
Симптомы, которые вызывала паста
Пользователи жаловались на:
- язвы и повреждения слизистой
- жжение и покалывание
- воспаление и отёк дёсен
- опухшие губы
- боль при чистке зубов
В соцсетях люди делились фотографиями и описаниями реакции — чаще всего речь шла о местной аллергии на ингредиенты.
Что теперь под запретом
Полный запрет включает:
- производство
- продажу и распространение
- рекламу и использование
- импорт и хранение
Colgate обязали:
- разработать план по изъятию продукта
- объяснить, как отличить запрещённые партии
Что говорит сама Colgate
Подтверждает отзыв апелляции от 29 апреля
Обещает сотрудничество с Anvisa
Продолжает настаивать, что продукт безопасен и соответствует нормативам
Потребителям рекомендуют обращаться в службу поддержки Colgate для консультаций
Что делать потребителям
- Проверьте, используете ли вы Colgate Total Clean Mint
- При любых симптомах — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу
- Сообщите о проблеме в Colgate или в местную организацию по защите прав потребителей
Важно: Не игнорируйте даже незначительный дискомфорт — здоровье важнее брендов.
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