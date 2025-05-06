Популярную у россиян пасту Colgate уже сняли с продажи: зафиксированы опасные побочные эффекты

Национальное агентство по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa) официально запретило продажу и использование этой зубной пасты с 30 апреля 2025 года.

Компания Colgate отозвала апелляцию и не смогла доказать безопасность продукции.

Первые сигналы появились в марте — после жалоб потребителей и временного изъятия из магазинов.

Симптомы, которые вызывала паста

Пользователи жаловались на:

язвы и повреждения слизистой

жжение и покалывание

воспаление и отёк дёсен

опухшие губы

боль при чистке зубов

В соцсетях люди делились фотографиями и описаниями реакции — чаще всего речь шла о местной аллергии на ингредиенты.

Что теперь под запретом

Полный запрет включает:

производство

продажу и распространение

рекламу и использование

импорт и хранение

Colgate обязали:

разработать план по изъятию продукта

объяснить, как отличить запрещённые партии

Что говорит сама Colgate

Подтверждает отзыв апелляции от 29 апреля

Обещает сотрудничество с Anvisa

Продолжает настаивать, что продукт безопасен и соответствует нормативам

Потребителям рекомендуют обращаться в службу поддержки Colgate для консультаций

Что делать потребителям

Проверьте, используете ли вы Colgate Total Clean Mint

При любых симптомах — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу

Сообщите о проблеме в Colgate или в местную организацию по защите прав потребителей

Важно: Не игнорируйте даже незначительный дискомфорт — здоровье важнее брендов.