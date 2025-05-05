Популярную у россиян пасту Colgate сняли с продажи: зафиксированы опасные побочные эффекты
fomebel.ru
С 30 апреля 2025 года в Бразилии официально запрещена продажа и использование зубной пасты Colgate Total Clean Mint.
Решение приняло Национальное агентство по надзору за здравоохранением (Anvisa) после того, как сама компания Colgate отозвала свою апелляцию и не смогла доказать безопасность продукта.
Изначально продукция была снята с продажи ещё в марте — после массовых жалоб от потребителей на серьёзные побочные эффекты.
Какие симптомы вызывала зубная паста?
Пользователи сообщали о следующих реакциях:
- язвы во рту и поражения слизистой,
- жжение и покалывание,
- воспаление и отёк дёсен,
- опухание губ,
- болезненные ощущения при чистке зубов.
Anvisa отметила, что эти симптомы ухудшали качество жизни и в некоторых случаях приводили к расходам на лечение. В соцсетях пользователи делились фото и жалобами, указывая на возможную аллергическую реакцию на ингредиенты пасты.
Что означает запрет?
Под полное ограничение попали:
- хранение,
- распространение,
- продажа,
- реклама,
- использование,
- производство и импорт.
Также возможно изъятие продукта из оборота и отзыв у потребителей. Colgate обязали разъяснить, как отличить запрещённые партии, и предоставить официальный план действий.
Что говорит сама Colgate?
Компания подтвердила отзыв апелляции 29 апреля и заявила о своём сотрудничестве с Anvisa. В официальном комментарии Colgate подчёркивает, что считает продукт безопасным и соответствующим нормативам, и призывает обращаться в службу поддержки клиентов для получения информации.
Что делать покупателям?
Проверьте, используете ли вы Colgate Total Clean Mint.
При появлении симптомов — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
Сообщите о проблеме в Colgate или местный орган по защите прав потребителей.
Эта ситуация — напоминание о том, что даже известные бренды могут допустить ошибки, а здоровье всегда должно быть в приоритете. Следите за сообщениями официальных органов и не игнорируйте дискомфорт, даже если он кажется незначительным, сообщает pravda.
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