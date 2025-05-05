Популярную у россиян пасту Colgate сняли с продажи: зафиксированы опасные побочные эффекты

С 30 апреля 2025 года в Бразилии официально запрещена продажа и использование зубной пасты Colgate Total Clean Mint.

Решение приняло Национальное агентство по надзору за здравоохранением (Anvisa) после того, как сама компания Colgate отозвала свою апелляцию и не смогла доказать безопасность продукта.

Изначально продукция была снята с продажи ещё в марте — после массовых жалоб от потребителей на серьёзные побочные эффекты.

Какие симптомы вызывала зубная паста?

Пользователи сообщали о следующих реакциях:

язвы во рту и поражения слизистой,

жжение и покалывание,

воспаление и отёк дёсен,

опухание губ,

болезненные ощущения при чистке зубов.

Anvisa отметила, что эти симптомы ухудшали качество жизни и в некоторых случаях приводили к расходам на лечение. В соцсетях пользователи делились фото и жалобами, указывая на возможную аллергическую реакцию на ингредиенты пасты.

Что означает запрет?

Под полное ограничение попали:

хранение,

распространение,

продажа,

реклама,

использование,

производство и импорт.

Также возможно изъятие продукта из оборота и отзыв у потребителей. Colgate обязали разъяснить, как отличить запрещённые партии, и предоставить официальный план действий.

Что говорит сама Colgate?

Компания подтвердила отзыв апелляции 29 апреля и заявила о своём сотрудничестве с Anvisa. В официальном комментарии Colgate подчёркивает, что считает продукт безопасным и соответствующим нормативам, и призывает обращаться в службу поддержки клиентов для получения информации.

Что делать покупателям?

Проверьте, используете ли вы Colgate Total Clean Mint.

При появлении симптомов — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

Сообщите о проблеме в Colgate или местный орган по защите прав потребителей.

Эта ситуация — напоминание о том, что даже известные бренды могут допустить ошибки, а здоровье всегда должно быть в приоритете. Следите за сообщениями официальных органов и не игнорируйте дискомфорт, даже если он кажется незначительным, сообщает pravda.