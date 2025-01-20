Популярность выездного сервиса среди жителей в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка выросла в 4 раза

В 2024 году 59 тысяч жителей в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка воспользовались выездным сервисом. Это в 4 раза больше, чем в 2023 году.

Жители Республики Татарстан особенно активно использовали данную возможность — свыше 17 тысяч человек обратились к выездному сервису в своем регионе. Также в топе — Пермский край (9 тысяч жителей), Удмуртская Республика (6,6 тысяч жителей) и Чувашская Республика (5 тысяч жителей).

Самые популярные услуги, для получения которой клиенты используют выездной сервис, доставка дебетовых и кредитных СберКарт. На них приходится порядка 90% заявок для приглашения сотрудника банка. Чаще всего услугой доставки дебетовых СберКарт пользуются жители Республики Марий Эл (62% заявок), Республики Мордовии (60% заявок) и Удмуртской Республики (59% заявок). Доставка кредитных СберКарт наиболее востребована жителями Владимирской области (42% заявок) и Кировской области (40% заявок). Также выездной сервис позволяет получить спектр других банковских услуг и подключить нефинансовые сервисы.

Юрий Бычковский, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбер предоставляет своим клиентам возможность получать услуги удобным для них способом – в офисе банка, в мобильном приложении или заказав выездной сервис. Выездной сервис помогает сэкономить время и усилия — вы сами определяете, когда и где встретиться с сотрудником банка. В рамках этой услуги доступны не только банковские продукты, но и подключение различных нефинансовых сервисов. Менеджер банка поможет разобраться в условиях и научит пользоваться. И самое главное — эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно для всех клиентов».

Выездной сервис позволяет получить банковскую услугу в любом удобном месте. Сотрудник Сбера может приехать в удобное время, проконсультировать по продуктам и сервисам банка. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно оставить заявку на сайте банка и договориться с менеджером банка о месте и времени встречи.